Gasperini apre: "Piazza straordinaria". Via libera di Ranieri

"Roma è una piazza straordinaria, pubblico incredibile. È motivo d'orgoglio l'interesse dei giallorossi, ma noi allenatori navighiamo a vista. È difficile prevedere cosa accadrà in futuro. La Roma è come la Naziona-le, piace a tutti». Le parole di Gian Piero Gasperini, pronunciate a margine del premio Bearzot, suonano come una vera e propria apertura. (...) Dopo nove anni in nerazzurro la voglia di (ri)proporsi in un grande club, con un nuovo progetto, lo stimola. La Roma è pronta a mettersi in fila. Perché la ricerca di un allenatore per la prossima stagione continua. E Gasperini è sicuramente nella lista dei preferiti del club giallorosso. I Friedkin sono rimasti impressionati dalla sua Atalanta durante la finale di Europa League dello scorso anno. (...) Claudio Ranieri, definito proprio ieri «un grande allenatore» lo ha sondato a dicembre scorso. Poi meno di una settimana fa è toccato a Florent Ghisolfi farsi una chiacchierata con l'allenatore dell'Atalanta. Un dialogo costante, portato avanti con discrezione, che non è mai arrivato a una vera stretta di mano. Nei vari confronti, oltre alla stima per lavoro fatto in questi anni, sono emerse anche discrepanze su diversi aspetti di una possibile futura gestione tecnica. Dalla rosa, poco adatta ai metodi gasperiniani, fino alla struttura societaria troppo nebulosa per dare le dovute certezze. (...)

(La Repubblica)