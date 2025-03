Ecco la primavera di Dovbyk: Ranieri da lui vuole lo scatto

La primavera di Artem per continuare a sognare un posto in Champions League. La Roma, orfana di Dybala, chiede a Dovbyk i gol pesanti per inseguire il quarto posto e avere più certezze anche per l'attacco del futuro. (...) Un periodo non facile per Dovbyk nonostante il gol vittoria nell'ultima gara contro il Cagliari. Ma ora arriva lo sprint finale e quell'aprile dolce segnare che ha portato il Girona a ottenere una storica qualificazione in Champions.

L'anno scorso, infatti, nelle ultime 9 giornate di Liga, Dovbyk ha segnato la bellezza di 10 gol (più tre assist), quasi la metà dei 24 totali che gli hanno permesso di laurearsi capocannoniere della Liga. (...) Il tecnico sta valutando di schierare tre trequartisti alle spalle di Artem per aumentare i rifornimenti in attacco ora che la Joya non c'è. La Roma fin qui ha visto andare a segno 15 volte l'ucraino (terzo giallorosso dal 2000 in doppia cifra alla sua stagione d'esordio) e nonostante le critiche non ha intenzione di vendere Dovbyk a giugno visto l'investimento di 35 milioni fatto l'estate scorsa. Semmai l'intenzione è quella di prendere un vice che possa metterlo in discussione. Oltre a Lorenzo Lucca e Sebastiano Esposito occhi anche sull'olandese Emegha dello Strasburgo.

(gasport)