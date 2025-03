Dybala si opera a Londra, poi 3 mesi di riabilitazione

Dybala sarà operato oggi a Londra, presso la Fortius Clinic, dal dottor Andy Williams. (...) L'attaccante argentino è partito ieri mattina dall'aeroporto di Ciampino, in compagnia di altre 4 persone, tra cui la moglie Oriana Sabatini, il suo agente Novel e il medico della Roma: il numero 21 resterà nella capitale inglese qualche giorno, per poi tornare a Trigoria dove svolgerà la riabilitazione che dovrebbe durare circa 3 mesi. L'obiettivo è averlo pronto all'inizio del ritiro, in estate, per preparare al meglio la prossima stagione: in queste settimane, però, Dybala rimarrà comunque vicino alla squadra, come ha già fatto vedere alcuni giorni fa, assistendo alla seduta di allenamento al fianco di Claudio Ranieri. Paulo sarà anche all'Olimpico il prossimo 6 aprile, giorno della sfida Champions alla Juventus, sua ex squadra. (...) Niente di gra-ve, invece, per Koné: il centro-campista era uscito zoppicando vistosamente al minuto m del match tra Francia e Croa-zia, ma erano solo crampi do-vuti alla stanchezza. Le sue condizioni saranno valutate al rientro in Italia, però non c'è preoccupazione. Dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento ai flessori. Ha smaltito l'influenza Dovbyk, che non ha avuto problemi nel match giocato dall'Ucraina contro il Belgio.

(corsera)