Trigoria, ripresa degli allenamenti con i primi rientri dalle nazionali: presenti Ndicka, Dovbyk e Nelsson, out Celik (FOTO e VIDEO)

Dopo due giorni di riposo, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Claudio Ranieri, in vista della ripresa del campionato. Sabato 29 marzo, alle 20:45, i giallorossi saranno impegnati al Via del Mare contro il Lecce.

Questa mattina si sono rivisti al "Fulvio Bernardini" Victor Nelsson, Artem Dovbyk ed Evan Ndicka, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Dovbyk, in particolare, era stato frenato da un attacco influenzale, mentre Ndicka era tornato in anticipo per problemi intestinali. Prosegue, invece, il recupero di Zeki Celik, ancora alle prese con la lesione di primo grado al tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra.

Ecco le foto dell'allenamento di oggi:

Il video dell'allenamento odierno mostra mister Ranieri seguire da vicino il lavoro dei suoi. Si vedono i giocatori impegnati in cambi di direzione, sotto la guida del preparatore Carlo Spignoli, e impegnati in esercizi con il pallone, mentre sentiamo gli allenatori dare a gran voce indicazioni tattiche: "Hai l'uomo che arriva, devi giocare davanti". La seduta si è conclusa con una partitella, durante la quale si è sentito Ranieri riprendere la squadra: "Troppo facile".