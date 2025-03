Dybala, intervento riuscito: inizia la riabilitazione a Trigoria (COMUNICATO)

Buone notizie per la Roma e per Paulo Dybala. L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi l'attaccante argentino è perfettamente riuscito, come comunicato dal club giallorosso attraverso i propri canali ufficiali.

Dybala inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione presso il centro sportivo di Trigoria, con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile.

Queste le parole del club: "L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Paulo Dybala è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Paulo comincerà la riabilitazione a Trigoria."

