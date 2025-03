Svolta Monti Tiburtini: "risorge" il parcheggio (anche grazie alla Roma)

«Se riuscissimo ad avere il progetto esecutivo di questo parcheggio di scambio a Monti Tiburtini Ovest lo potremmo revisionare: magari è solo necessrio aggiornare i prezzi e riappaltarlo. Insomma, potrebbe essere una cosa di facile attuazione». A parlare, verso la fine dell'incontro di mercoledì scorso fra i tecnici di As Roma e quelli di vari dipartimenti comunali, della Regione, del Ministero dei Trasporti, di Atac e di Ferrovie dello Stato, è Enrica De Paulis, la responsabile unica del procedimento (Rup) sul progetto della Roma di realizzare lo stadio a Pietralata. Si sta parlando del nodo dei parcheggi dello stadio. C'è il problema di comprendere cosa Sistemi Urbani, la società di sviluppo immobiliare del gruppo Ferrovie dello Stato, voglia fare di un'area a ridosso della tangenziale e della ferrovia e che la Roma ha individuato come punto dove realizzare oltre 1.550 posti moto (il 27% del totale di quelli previsti). (...) Il progetto, ultima versione di quello esecutivo quindi, teoricamente, ricalcolati gli importi già pronto da essere messo in appalto e cantierato, prevede di realizzare un parcheggio di scambio per un totale di 272 posti auto divisi in due parti: una prima da 210 posti inclusi 2 per portatori di handicap e un se-condo da 52 stalli che compren-dono anche 6 posti per disabili. Posti auto a parte, l'intervento prevede anche il rifacimento degli esterni della stazione con la creazione di una zona "kiss & ride", di un nuovo allestimento per il piazzale esterno, la realizzazione di aree verdi e la piantumazione ai un totale di 60 nuove essenze arboree (...) L'intervento, come detto, è stato definanziato, come spesso avviene alle opere di Roma, nonostante fosse stato approvato più volte e fosse giunto a livello "esecutivo" di progettazione, quindi, allo stadio finale di lavorazione. Ora, considerata la necessità per la Roma di reperire posti utli nel quadrante, questo progetto potrebbe tornare prepotentemente nelle agende pubbliche. E non è difficile ipotizzare che almeno una parte del costo di questo progetto potrebbe essere sostenuto dalla Roma.

(Il Messaggero)