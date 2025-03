Stadio Roma: ieri rilievi topografici dell'area con droni

Continuano i lavori preparatori per la presentazione del progetto definitivo della Roma per il nuovo stadio che dovrà sorgere a Pietralata. Come fa sapere su X il giornalista Alessio Di Francesco, in attesa che riprendano gli scavi archeologici, ieri sono state svolte attività di sorvolo con droni per rilievi topografici nell'area interessata del progetto.

In attesa che riprendano gli scavi archeologici, ieri attività di sorvolo con droni per rilievi topografici #StadiodellaRoma — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) March 25, 2025