Capello ricorda lo scudetto con la Roma: "Nakata e Montella decisivi. Totti? Grande visione, ma non correva e non aveva dribbing"

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha ripercorso la sua carriera in un'intervista a "Larmandillo" della RSI, soffermandosi anche sullo scudetto vinto con i giallorossi nel 2001.

Capello ha ricordato l'episodio chiave della sostituzione di Totti con Nakata nella sfida decisiva contro la Juventus: "Non era la sua giornata, mi serviva brio. Inserii anche Montella: fu un'intuizione, e i loro gol ci permisero di pareggiare". E poi l'episodio dell'invasione di campo durante Roma-Parma: "Ero una belva, rischiavamo la sconfitta a tavolino".

Infine ha espresso un giudizio tecnico su Totti, destinato a far discutere: "Era un centrocampista avanzato con una grande visione di gioco, ma non correva e non aveva dribbling".

(rsi.ch)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE