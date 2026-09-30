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Roma Femminile, Pellegrino: "Un onore giocare in questa competizione, sapevamo che non sarebbe stata facile" (VIDEO)

Roma Femminile
di MV
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Al termine di Roma-Barcellona Giada Pellegrino ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le parole della calciatrice offensiva della Roma: 
"Sicuramente per noi è stato un onore giocare in questa competizione, soprattutto contro una squadra come il Barcellona. Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, ma l'abbiamo affrontata dando tutte noi stesse. Sicuramente non era questa la partita nella quale dovevamo fare punti, però siamo scese in campo con la consapevolezza di poter fare una grande prestazione".
Sulla titolarità: "Ero felicissima. Per me, come ho detto prima, è stato un onore giocare contro il Barcellona, soprattutto in questi palcoscenici, ma farlo qui in casa nostra è stato davvero meraviglioso".
Sul derby contro la Lazio: "Adesso dobbiamo pensare a recuperare le energie, perché sabato ci aspetta una partita importante, soprattutto perché è il derby. Sappiamo quanto ci teniamo e quanto sia importante per noi. Sarà fondamentale anche l'apporto dei tifosi per riuscire a conquistare un risultato positivo contro la Lazio. Siamo cariche".

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