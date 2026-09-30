Roma Femminile, Pellegrino: "Un onore giocare in questa competizione, sapevamo che non sarebbe stata facile" (VIDEO)

Al termine della sconfitta per 0-6 rimediata dalla Roma contro il Barcellona, il tecnico della Roma Femminile Piovani ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore delle giallorosse:...
Diana Bianchedi si è dimessa da Capo delegazione della Nazionale. L'ex schermitrice ha comunicato la sua rinuncia all'incarico con una nota pubblicata dal sito del FIGC. "A seguito delle dichiarazion...
Altra occasione per mettersi in mostra con la maglia della nazionale per Rodrido Mora. Il talento giallorosso è stato schierato titolare dal commissario tecnico del Portogallo Under 21 nel match di qu...
I tifosi della Roma potranno tornare a seguire la squadra di Gasperini in trasferta. La notizia è stata riportata da Il Corriere dello Sport: l'11 ottobre a Como con i giallorossi ci saranno anche i t...
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