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Calciomercato Roma, retroscena Da Cunha: c'erano anche i giallorossi

Mercato
di R.P.
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 14:28
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La Roma ci avrebbe provato in estate per Da Cunha del Como. Non è stata l'unica squadra italiana a provarci: pure Napoli e Atalanta ci hanno fatto un pensiero. 
Diverse squadre di Premier League, tra le altre cose, lo avevamo messo tra i principali obiettivi, ma poi le cose sono saltate e il giocatore ha deciso di rimanere alla corte di Fabregas.
(Transferfeed.com)
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