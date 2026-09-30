Calciomercato Roma, retroscena Da Cunha: c'erano anche i giallorossi

La Roma ci avrebbe provato in estate per Da Cunha del Como. Non è stata l'unica squadra italiana a provarci: pure Napoli e Atalanta ci hanno fatto un pensiero.

Diverse squadre di Premier League, tra le altre cose, lo avevamo messo tra i principali obiettivi, ma poi le cose sono saltate e il giocatore ha deciso di rimanere alla corte di Fabregas.

(Transferfeed.com)