Calciomercato Roma, retroscena Da Cunha: c'erano anche i giallorossi

"Il nostro giocatore Raúl Asencio sarà operato domani a causa di una frattura da stress nella tibia della gamba destra". Con questa riga il Real Madrid ha annunciato l'infortunio del difensore, che ev...
Direttamente dal ritiro della nazionale francese, Manu Koné è intervenuto in conferenza stampa prima dell'inizio dell'allenamento. Il centrocampista giallorosso venerdì sera affronterà proprio l'Itali...
Oggi, alle ore 18:45, la Roma Femminile di Gian Piero Piovani, ospita il Barcellona nella seconda sfida della Women's Champions League. Le giallorosse sono attesa da un assoluto big match. Il club gia...
Domenica 27 settembre Francesco Totti ha compiuto 50 anni. L'eterno Capitano ha festeggiato a Las Vegas il traguardo insieme alla sua famiglia. Per Totti, proprio alla simbolica età di 50 anni, potreb...
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