Mourinho perde Asencio: sarà operato per la frattura della tibia (COMUNICATO)

"Il nostro giocatore Raúl Asencio sarà operato domani a causa di una frattura da stress nella tibia della gamba destra". Con questa riga il Real Madrid ha annunciato l'infortunio del difensore, che evidentemente salterà la Roma.

Anzi ha di fatto chiuso in anticipo il suo 2026. Non è un periodo positivo per l'ex allenatore della Roma in Spagna, visto che anche Valverde e Konate non ci saranno quasi sicuramente. A rischio pure Mbappé.