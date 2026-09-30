Roma Femminile, Piovani: "0-6 penalizzante, meritavamo qualcosa in più"

Al termine della sconfitta per 0-6 rimediata dalla Roma contro il Barcellona, il tecnico della Roma Femminile Piovani ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore delle giallorosse:

"Mi tengo sicuramente l'atteggiamento dei primi 25-30 minuti, perché le ragazze hanno fatto davvero molto bene. Secondo me il risultato di 6-0 è molto penalizzante, perché per quello che si è visto in campo meritavamo qualcosa in più. Il Barcellona è una squadra fortissima, però credo che il punteggio sia forse troppo severo rispetto alla nostra prestazione".

Quanto è difficile affrontare una squadra con queste qualità?

"Da allenatore mi piacerebbe vedere una squadra aggressiva, che va nell'uno contro uno e che prova a imporre il proprio gioco, però loro hanno rotazioni incredibili, soprattutto a centrocampo e in attacco. Cambiano spesso posizione e diventa davvero complicato affrontarle, anche se le abbiamo studiate parecchio a video".

Su cosa deve crescere la Roma per avvicinarsi a questo livello?

"Dobbiamo avere più cattiveria agonistica e più furbizia. Loro appena subivano un mezzo fallo riuscivano a ottenere il massimo, mentre noi sotto questo punto di vista siamo ancora un po' acerbi. È un aspetto sul quale dobbiamo lavorare. Non è facile avere tutto subito, ma prima riusciremo a migliorare e meglio sarà".



Avete gestito alcune giocatrici in vista del derby contro la Lazio?

"Sì, abbiamo gestito quelle che avevano giocato più minuti in queste partite. È giusto dare loro un po' di riposo, tirare il fiato e recuperare energie. Domani faremo un allenamento di recupero per chi ha giocato, mentre venerdì prepareremo bene la partita con la Lazio, una gara alla quale teniamo tantissimo. Voglio fare un plauso ai tifosi, che sono stati davvero fantastici. Erano dietro la panchina e hanno incitato le ragazze dal primo all'ultimo minuto. Per noi è molto importante, soprattutto per le ragazze. Dico sempre che il tifoso è parte integrante di un progetto calcistico, sia al maschile sia al femminile. Stasera ci hanno dato la dimostrazione di essere davvero fantastici e possono darci una grande mano non solo nel derby di sabato, ma anche nel prosieguo del campionato".

Come hai visto Pellegrino?

"Giada è tornata, ha fatto soltanto tre allenamenti con noi, però l'ho vista molto motivata. Ha disputato un Mondiale fantastico, quindi ho puntato anche sulla sua motivazione. L'ho vista in palla e mi sono sentito di farla giocare. Da una parte abbiamo messo gamba con Thogersen, dall'altra qualità con Giada".

Che sensazione ti ha dato tornare a vivere una competizione come la Champions League?

"L'avevo già fatta tanti anni fa con il Brescia, anche se era una formula diversa. Questa è una formula bellissima, perché hai la possibilità di confrontarti con realtà importanti come quella affrontata questa sera e come sarà il Chelsea tra un mese e mezzo. È una competizione bellissima. Sono ritornato un po' giocatore e mi piace, perché questa cosa mi fa sentire un po' più giovane. Sono davvero contento, soprattutto per le ragazze, perché hanno la possibilità di confrontarsi con calciatrici importanti e vivere un percorso di crescita".

Quanto è importante per la Roma far crescere le giovani del settore giovanile?

"Questo è anche l'obiettivo della società: far crescere le ragazze del proprio settore giovanile. Giada ne è una dimostrazione, così come Alice e Giada Greggi. Cercheremo di portarne altre, perché secondo me piano piano si cresce tutti insieme. In Champions League incontri squadre fortissime, ma nel campionato italiano, dove il livello è diverso, possiamo toglierci delle soddisfazioni anche con le ragazze giovani".