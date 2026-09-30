Diana Bianchedi rassegna le dimissioni da Capo delegazione della Nazionale

Al termine della sconfitta per 0-6 rimediata dalla Roma contro il Barcellona, il tecnico della Roma Femminile Piovani ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore delle giallorosse:...
Al termine di Roma-Barcellona Giada Pellegrino ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le parole della calciatrice offensiva della Roma: "Sicuramente per noi è stato un onore gioc...
Altra occasione per mettersi in mostra con la maglia della nazionale per Rodrido Mora. Il talento giallorosso è stato schierato titolare dal commissario tecnico del Portogallo Under 21 nel match di qu...
I tifosi della Roma potranno tornare a seguire la squadra di Gasperini in trasferta. La notizia è stata riportata da Il Corriere dello Sport: l'11 ottobre a Como con i giallorossi ci saranno anche i t...
Loading