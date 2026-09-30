Ufficiale, i tifosi della Roma tornano in trasferta: la decisione per la partita di Como

Al termine di Roma-Barcellona Giada Pellegrino ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le parole della calciatrice offensiva della Roma: "Sicuramente per noi è stato un onore gioc...
Diana Bianchedi si è dimessa da Capo delegazione della Nazionale. L'ex schermitrice ha comunicato la sua rinuncia all'incarico con una nota pubblicata dal sito del FIGC. "A seguito delle dichiarazion...
Altra occasione per mettersi in mostra con la maglia della nazionale per Rodrido Mora. Il talento giallorosso è stato schierato titolare dal commissario tecnico del Portogallo Under 21 nel match di qu...
Allenamento mattutino con i grandi per Francesco Panico e Tommaso Marchetti. I due giocatori classe 2007 sono protagonisti con la squadra Primavera e Gasperini ha approfittato la seduta di oggi per st...
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