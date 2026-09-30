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Ufficiale, i tifosi della Roma tornano in trasferta: la decisione per la partita di Como

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di MV
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I tifosi della Roma potranno tornare a seguire la squadra di Gasperini in trasferta. La notizia è stata riportata da Il Corriere dello Sport: l'11 ottobre a Como con i giallorossi ci saranno anche i tifosi della Roma. L'ultima volta era stato il 18 gennaio scorso. I biglietti si potranno vendere: "ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva As Roma ovunque residenti". 
(corrieredellosport.it) 
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