Instagram, Ndicka: "Sempre orgoglioso di rappresentare la Costa d'Avorio" (FOTO)

Al termine della sconfitta per 0-6 rimediata dalla Roma contro il Barcellona, il tecnico della Roma Femminile Piovani ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore delle giallorosse:...
Al termine di Roma-Barcellona Giada Pellegrino ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le parole della calciatrice offensiva della Roma: "Sicuramente per noi è stato un onore gioc...
Diana Bianchedi si è dimessa da Capo delegazione della Nazionale. L'ex schermitrice ha comunicato la sua rinuncia all'incarico con una nota pubblicata dal sito del FIGC. "A seguito delle dichiarazion...
Altra occasione per mettersi in mostra con la maglia della nazionale per Rodrigo Mora. Il talento giallorosso è stato schierato titolare dal commissario tecnico del Portogallo Under 21 nel match di qu...
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