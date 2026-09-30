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Instagram, Ndicka: "Sempre orgoglioso di rappresentare la Costa d'Avorio" (FOTO)

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di MV
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Parole al miele da parte di Evan Ndicka su questi giorni di sosta per le nazionali. Il difensore della Roma è stato protagonista con la sua Costa d'Avorio e su Instagram ha pubblicato un post: "Giorni felici, grandi risultati e momenti ancora più belli vissuti insieme. Sempre orgoglioso di rappresentare la Costa d'Avorio". 

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