🔥 È partita la vendita dei biglietti per #RomaMilan e c'è anche la possibilità di prenotarsi per High Five Giallorosse 🎟️ https://t.co/19w7oTX1wh DAJE ROMA DAJE 💛❤️ #ASRomaFemminile https://t.co/8iIqh6uw3z— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 8, 2026
La Roma continua a promuovere la nuova collezione Adidas EQT AS Roma, presentata nei giorni scorsi e ispirata allo stile degli anni Novanta. Sul proprio profilo Instagram, il club giallorosso ha pubbl...
Subito dopo il match della nazionale argentina, l'ultimo di Leo Messi, Castro è stato intervistato dall'altra parte del Mondo. E ha parlato anche della Roma. "Messi ci aveva detto che dovevamo goderc...
Con una nota apparsa sui propri canali social, la Roma ha comunicato che Edoardo Morucci è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ecco il comunicato giallorosso. "AS Roma comunica che nella gio...
Il profilo di Endrick piace alla Roma, e lo sappiamo. Ma non è solamente l'unico club italiano sulle tracce dell'attaccante del Real Madrid. C'è anche il Milan e in Premier League guardano con molto i...
Loading