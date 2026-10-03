Roma Femminile, otto vittorie consecutive in Serie A. Corelli decisiva dalla panchina, Giugliano regina del 2026

La Roma Femminile batte 3-1 la Lazio nel derby e continua la sua striscia positiva in campionato. Come evidenziato dai dati Opta, le giallorosse hanno vinto le prime due partite stagionali di Serie A per la quinta volta nella loro storia, dopo esserci riuscite nel 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2025/26. Il successo contro le biancocelesti porta inoltre a otto le vittorie consecutive in Serie A, striscia che la Roma non raggiungeva dal periodo tra gennaio e aprile 2024.

Tra le protagoniste del derby c’è Alice Corelli, decisiva nonostante l’ingresso a gara in corso: prima il gol del momentaneo 2-0, poi l’assist per il 3-0 di Alayah Pilgrim. Corelli diventa così la seconda giocatrice della Roma dal 2020/21 capace di segnare e fornire un assist contro la Lazio in Serie A, dopo Sophie Haug nel maggio 2022. La biancoceleste è inoltre la prima avversaria contro cui la giallorossa ha realizzato più di due reti con la maglia della Roma: tre complessivamente considerando tutte le competizioni.

Numeri importanti anche per Manuela Giugliano, che con tre gol e tre assist è la romanista coinvolta in più reti in questo avvio di stagione considerando tutte le competizioni. Il dato si allarga al 2026: la capitana ha partecipato a 13 gol in Serie A (10 reti e 3 assist), più di qualsiasi altra giocatrice nel torneo nell’anno solare.

Il derby conferma infine il particolare feeling di Maya Doms con la Lazio: entrambe le sue reti in Serie A sono arrivate contro le biancocelesti, la prima con il Sassuolo nel dicembre 2025 e la seconda con la Roma. Per Pilgrim, invece, quello del 3-0 è il terzo gol stagionale dopo la doppietta realizzata contro la Ternana in Serie A Women’s Cup.