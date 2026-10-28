Roma Femminile: da oggi in vendita i biglietti per il match contro il Servette

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Udinese, Manchester e poi Sassuolo in casa: questi sono gli ultimi tre impegni della Roma prima della sosta per le nazionali di novembre. La squadra di Gasperini è attesa da una doppia trasferta ravvi...
L'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, in un'intervista rilasciata al portale ha esaltato la squadra giallorossa protagonista di un ottimo avvio di stagione. Secondo il ds, la formazion...
Paulo Dybala non ha ancora recuperato completamente dal problema al polpaccio accusato nella gara contro il Real Madrid. L'argentino, nella giornata di domenica era tornato ad allenarsi in gruppo e tu...
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