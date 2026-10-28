Roma Femminile: da oggi in vendita i biglietti per il match contro il Servette

Martedì 10 novembre è in programma Roma-Servette, matchday 4 di Women's Champions League.

Si gioca al Tre Fontane, con calcio d'inizio alle 21:00.

Il 28 ottobre parte la vendita dei tagliandi per assistere al match, ecco come fare per acquistarli.

Info biglietti

I biglietti per la sfida si potranno acquistare in una fase unica di vendita dalle ore 12:00 di mercoledì 28 ottobre.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione.

Il costo è di 10 euro per la Tribuna Est e 15 per la Tribuna Ovest; sono previste riduzioni per gli under 16.

(asroma.com)