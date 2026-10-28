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Roma Femminile: da oggi in vendita i biglietti per il match contro il Servette

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
roma femminile
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Martedì 10 novembre, allo stadio Tre Fontane, la Roma Femminile allenata da Gian Piero Piovani affronterà il Servette nella quarta giornata della Women's Champions League. Da oggi, come comunicato dal club giallorosso, sono in vendita i biglietti per la sfida.
Martedì 10 novembre è in programma Roma-Servette, matchday 4 di Women's Champions League.
Si gioca al Tre Fontane, con calcio d'inizio alle 21:00.
Il 28 ottobre parte la vendita dei tagliandi per assistere al match, ecco come fare per acquistarli.
Info biglietti
I biglietti per la sfida si potranno acquistare in una fase unica di vendita dalle ore 12:00 di mercoledì 28 ottobre.
Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione.
Il costo è di 10 euro per la Tribuna Est e 15 per la Tribuna Ovest; sono previste riduzioni per gli under 16.
(asroma.com)
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