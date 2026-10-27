Femminile, domani c'è Chelsea-Roma in Champions. Piovani: "Abbiamo qualche acciaccata, faremo dei cambi". Out Lukasova: è stata operata (VIDEO)

Vigilia di Champions League in casa Roma femminile. Domani le giallorosse di Piovani, prime in classifica in Serie A, giocano in trasferta contro il Chelsea. Un'altra corazzata europea. Ai microfoni del club in questo modo ha presentato il match, e il momento, Piovani, l'allenatore delle giallorosse.

La vittoria con la Juve è la benzina giusta?

Ci ha dato ulteriore autostima, le ragazze hanno fatto bene. La benzina ci serve, ne abbiamo bisogno. Quello che mi interessa vedere è il coraggio di andare ad affrontare forte come il Chelsea.

Non hanno preso gol in Champions, una difesa difficile da colpire?

Sono ai livelli del Barcellona, sia tecnicamente che fisicamente. Ma sono convinto che le ragazze vogliano dimostrare di esserci. Il coraggio che dobbiamo avere è soprattutto per il nostro percorso di crescita, che deve evolversi. Dobbiamo lavorare per andare in campo per vincere.

Tante partite, come gestite questo periodo?

Lo dobbiamo fare molto bene, abbiamo qualche piccolo acciacco e quindi siamo costretti a cambiare qualcosa. Ma c'è grande fiducia, cercheremo di mandare in campo la migliore squadra possibile.

🎙️ L'intervista di Gianpiero Piovani alla vigilia di #ChelseaRoma #ASRomaFemminile https://t.co/yA0hOGWAgC — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 27, 2026

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Nella lista delle convocate non c'è Lukasova, out da un po' di settimane. La portiera della Roma è stata sottoposta ad intervento chirurgico al gomito per borsite olecranica a seguito dell'infortunio subito in Roma-Fiorentina.

In queste settimana il club insieme allo staff medico avevano deciso di proseguire con una terapia conservativa che non ha dato i benefici sperati.