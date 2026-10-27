Femminile, domani c'è Chelsea-Roma in Champions. Piovani: "Abbiamo qualche acciaccata, faremo dei cambi". Out Lukasova: è stata operata (VIDEO)

🎙️ L'intervista di Gianpiero Piovani alla vigilia di #ChelseaRoma #ASRomaFemminile https://t.co/yA0hOGWAgC— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 27, 2026
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La Roma ospita il Cagliari nella nona giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico gli uomini guidati da Gasperini cercano i tre punti dopo il pareggio per 3-3 in casa del Napoli. Come riportato da Simon...
Dopo le polemiche e lo scompiglio creatosi nelle ultime ore a causa delle dichiarazioni social della moglie, Wesley sceglie la via del lavoro e della concentrazione totale sul campo. Il terzino della ...
Sabato 31 ottobre, alle ore 18, la Roma scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida di campionato contro l'Udinese. I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochi...
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