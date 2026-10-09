Playoff Coppa del Mondo Femminile, Bielorussia-Italia: cinque giallorosse titolari, Piemonte in gol su assist di Giugliano

Roma Femminile protagonista nella vittoria dell'Italia contro la Bielorussia, battuta 2-0 nell'andata del primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027. Ben cinque calciatrici giallorosse sono state schierate dal primo minuto dal commissario tecnico Andrea Soncin: Valentina Bergamaschi, Elisabetta Oliviero, Giada Greggi, Manuela Lanellacontro la, battuta 2-0 nell'andata deldi2027. Bensono state schieratedal commissario tecnico Andrea Soncin: Valentina Bergamaschi, Elisabetta Oliviero, Giada Greggi, Manuela Giugliano e Martina Piemonte.

Proprio due giocatrici della Roma hanno confezionato la rete del vantaggio azzurro: Giugliano ha servito l'assist per Piemonte, che ha sbloccato il risultato. Nel recupero è arrivato il raddoppio di Elisa Polli, che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-0.

In campo dal primo minuto anche le ex giallorosse Benedetta Glionna e Annamaria Serturini. La sfida si è disputata a porte chiuse a Tbilisi, in Georgia. L'Italia tornerà in campo martedì 13 ottobre a Firenze per la gara di ritorno, con l'obiettivo di conquistare l'accesso all'ultimo turno degli spareggi mondiali.