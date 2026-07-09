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Femminile, Ventriglia rinnova fino al 2030. Prestito alla Ternana per la stagione 2026/27 per l'attaccante classe 2007

Roma Femminile
di Paolo Rosi
giovedì, 09 luglio 2026 alle 15:09
serie a femminile napoli roma ventriglia
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La Roma ha definito un'operazione per il proprio settore femminile.
La calciatrice Rosanna Ventriglia ha siglato il rinnovo del contratto che la legherà al club giallorosso per i prossimi quattro anni, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2030.
Contestualmente alla firma sul prolungamento, la società ha concordato il trasferimento temporaneo della calciatrice classe 2007 per favorirne la crescita e garantire un minutaggio costante. Ventriglia giocherà infatti in prestito alla Ternana per la stagione sportiva 2026/27.

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