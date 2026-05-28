Wesley si gode il momento in Brasile: palleggi, sorrisi e "muita calma" (VIDEO)

Relax, tecnica e atmosfera brasiliana. Dopo la fine della stagione, Wesley si sta godendo qualche momento di svago in patria e nelle ultime ore ha condiviso sui social un video che ha attirato l’attenzione dei tifosi della Roma. Nel filmato, il brasiliano palleggia insieme ad altri ragazzi con estrema naturalezza, in un clima quasi surreale per tranquillità e qualità tecnica. Nessuna giocata forzata, nessuna intensità esasperata: solo tocchi puliti e controllo del pallone. A fare sorridere è stata anche la didascalia scelta da Wesley: "muita calma". Un’espressione che descrive perfettamente il mood del video, dove lui e gli altri protagonisti sembrano poter continuare a palleggiare all’infinito senza alcuna difficoltà.



