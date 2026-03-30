Instagram, Dovbyk al lavoro: "Mattinata sportiva" (FOTO)

Artem Dovbyk non perde tempo e prosegue il suo percorso di recupero. L'attaccante ucraino ha condiviso sul proprio profilo social uno scatto che lo ritrae in palestra insieme alla moglie Yuliia durante una "mattinata sportiva", come definita da lui stesso, dedicata all'allenamento. La stagione del centravanti giallorosso è stata fin qui pesantemente condizionata dai problemi fisici. Infatti, come emerso dalle notizie di oggi sulla sua condizione fisica , Dovbyk sta ora procedendo nella fase di riabilitazione con l'obiettivo di non chiudere qui la sua annata.