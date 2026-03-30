Dovbyk: ultima risonanza magnetica nella seconda metà di aprile. Obiettivo convocazione entro inizio maggio

L'ultima apparizione in giallorosso è datata 6 gennaio 2026, nella vittoria per 0-2 in casa del Lecce in cui è riuscito anche ad andare a segno dopo un periodo di stop. Poi, un altro infortunio proprio nella trasferta contro i salentini, ancora più importante, lesione al tendine che lo ha costretto all'operazione. Una stagione a dir poco travagliata quella di Artem Dovbyk, che sta procedendo nella fase di riabilitazione dall'infortunio.

La sua stagione, però, potrebbe non essere necessariamente finita. L'ucraino lavora per rientrare nella seconda metà di aprile, in tempo per gli sgoccioli di campionato in cui la Roma spera di giocarsi ancora l'accesso alla prossima Champions League. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , l'attaccante nella parte finale del mese di aprile si sottoporrà all'ultima risonanza magnetica di controllo per avere il via libera dai medici e punta ad essere convocato tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio. Dovbyk vuole esserci per aiutare i suoi compagni a raggiungere l'obiettivo. L'ucraino potrebbe rappresentare una risorsa in più per Gasperini.

(Il Tempo)