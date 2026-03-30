Oggi la verità sullo stop di Wesley: Roma in ansia

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tutti a Trigoria hanno le dita incrociate, ma le notizie arrivate dallo staff del Brasile lasciano davvero poche speranze. Ieri Wesley è tornato in Italia dopo aver dovuto abbandonare in anticipo il ritiro dei verdeoro per via di un infortunio muscolare alla coscia destra avvertito durante l'amichevole contro la Francia. Oggi il laterale si sottoporrà agli esami strumentali con i medici della Roma, che sono stati avvisati dai colleghi brasiliani di una diagnosi di lesione, con uno stop di almeno 2-3 settimane. I tempi di recupero saranno più precisi soltanto dopo la nuova risonanza magnetica, ma non ci sono margini per vederlo

contro l'Inter. Una bella tegola per Gasperini, che dovrà decidere chi schierare tra Rensch e Tsimikas sulla corsia di sinistra. Difficile invece che Angelino possa partire dall'inizio dopo lo spezzone disputato nell'ultima partita con il Lecce.

Contro i nerazzurri Gasp, che fa gli scongiuri per gli altri giocatori impegnati in nazionale, conta di vedere in panchina Soulé dopo la lunga assenza per la pubalgia.

Dall'infermeria non arriveranno altre buone notizie: appuntamento con il Bologna per Koné, anche lui alle prese con una lesione alla coscia, mentre Dybala sta lavo-rando, con le prime apparizioni in campo, per rientrare nella seconda metà di aprile dopo l'operazione al menisco. Proprio in quei giorni Dovbyk si sottoporrà all'ultima risonanza magnetica di controllo per avere il via libera definitivo per il ritorno dopo l'intervento per la lesione al tendine. L'ucraino vuole essere convocato tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, in modo da dare una mano nello sprint finale per raggiungere la Champions League.