Coppa Italia Femminile, Juventus-Roma: Corelli in tribuna per un fastidio al menisco destro

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Romeo Menti di Vicenza l’attesissima finale di Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma . Luca Rossettini, allenatore delle giallorosse, ha dovuto fare i conti con un'assenza dell'ultimo minuto e riguarda Alice Corelli: la calciatrice era stata convocata, ma si siederà in tribuna a causa di un fastidio al menisco destro accusato nel corso della rifinitura. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.