Coppa Italia Femminile, JUVENTUS-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO e VIDEO)

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Romeo Menti di Vicenza l’attesissima finale di Coppa Italia Femminile tra Juventus e Roma. Si tratta dell’ultima partita stagionale per le ragazze di Rossettini, le quali hanno già portato a casa lo Scudetto (il terzo nella storia del club). Le bianconere, invece, hanno chiuso il campionato in terza posizione a 39 punti, ovvero a -16 dalle capitoline.

IL TABELLINO

JUVENTUS: De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Wälti, Schatzer, Carbonell; Stølen Godø; Capeta, Vangsgaard.

A disp.: Rusek, Mallardi, Kullberg, Rosucci, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Rasmussen.

All.: Canzi.

ROMA: Baldi; Antoine, Thogersen, Oladipo; Bergamaschi, Csiki, Greggi, Giugliano; Dragoni, Viens, Haavi.

A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Valdezate, Brennksag, Pilgrim, Pandini, Rieke, Babajide, Ventriglia, Galli.

All.: Rossettini.

Arbitro: Gasperotti. Assistenti: Tomasi - Nigri. IV Ufficiale: Terribile.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1' - Al via il match.

PREPARTITA

17:15 - Al via il riscaldamento.









17:00 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Rossettini.

? Ecco la nostra formazione per la Finale di Coppa Italia #JuveRoma



FORZA ROMA ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/kcIGB5orIl — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) May 24, 2026



