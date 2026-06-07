Europeo Under 17: l'Italia batte il Belgio ai calci di rigore e si laurea campione. In campo i romanisti Bonifazi e Dattilo

L'Italia Under 17 è campione d'Europa. Sconfitto il Belgio ai calci di rigore dopo l'1-1 maturato al termine del tempo regolamentare. All'85' per il Belgio è andato a segno Cobiella, mentre gli azzurrini nei minuti di recupero hanno trovato la forza di reagire trovando il gol su calcio di rigore realizzato da Fugazzola. Soddisfazione enorme anche per i tre romanisti che hanno preso parte alla spedizione: Lorenzo Dattilo, Giampaolo Bonifazi e Mattia Guaglianone. In finale, il ct Franceschini ha schierato dal primo minuto Bonifazi e Dattilo. Il primo ha giocato l'intero match, mentre il secondo è uscito all'87'.