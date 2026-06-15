Costa D'Avorio, il Ct Faé su Ndicka: "Se è con noi è perché sarà disponibile. Altrimenti lo avremmo sostituito"

La Costa D'Avorio ha esordito al Mondiale 2026 superando per 1-0 l'Ecuador nella notte italiana. In campo non è sceso il romanista Evan Ndicka. Il difensore è ancora indisponibile dopo aver rimediato un infortunio nel derby contro la Lazio. Nonostante il problema fisico, Ndicka è rientrato comunque tra i convocati della spedizione Mondiale. Al termine del match contro l'Ecuador, il Ct Faé ha parlato in conferenza stampa della condizione fisica del calciatore giallorosso: "Comincerò parlando di Evan Ndicka, per non dimenticare il suo infortunio. Non sono uno specialista medico, quindi non posso dirvi esattamente qual è il suo problema fisico. Se non avessimo avuto la possibilità di recuperarlo in tempo per la competizione, non lo avremmo convocato ma lo avremmo sostituito. Quindi, il fatto che sia qui è perché crediamo che sarà disponibile per la selezione a un certo punto".