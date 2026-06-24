Serie A, dove vedere i big match della Roma: solo la sfida interna contro la Juventus in co-esclusiva

La Lega Serie A ha ufficializzato dove si potranno vedere in tv alcuni dei big match del prossimo campionato: "All’esito della pubblicazione del Calendario della Serie A Enilive 2026/2027 avvenuta con C.U. n. 205 del 5 giugno 2026 e in attuazione di quanto previsto dalla sezione Pick dei Pacchetti assegnati dell’“Invito a presentare offerte - Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie A, Pacchetti Dirette a pagamento per il Territorio Italiano, Procedura riservata agli Operatori della comunicazione, s.s. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029” riportato Circolare n. 13 del 24 giugno 2026 (“Giorni e Orari di Gara”), si comunicano di seguito le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti DAZN (Pacchetto 15 ter A) e SKY (Pacchetto 15 ter B)".

Ecco dove vedere i big match in cui sarà impegnata la Roma: alla quinta giornata, la sfida casalinga contro l'Inter sarà trasmessa da DAZN, così come il derby d'andata contro la Lazio, che si disputerà alla 15esima giornata, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Roma-Juventus, in programma la giornata successiva, alla 16esima, sarà visibile anche su Sky. Alla 19esima, invece, Roma-Milan si potrà vedere su DAZN. Il match di ritorno contro la Juventus, alla 27esima sarà su DAZN, così come le sfide esterne contro Inter e Milan.

(legaseriea.it)

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