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Arsenal: ufficiale l'acquisto di Tzolis

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di FedericoL
giovedì, 23 luglio 2026 alle 14:14
tzolis bruges 1
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Sfuma un altro obiettivo di mercato per la Roma. Christos Tzolis, sondato anche dal club giallorosso le scorse settimane, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Arsenal. Ad annunciarlo lo stesso club inglese sulle proprie pagine social. L'ex Brugge si trasferisce in Inghilterra per 40 milioni di euro.

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