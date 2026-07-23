Arsenal: ufficiale l'acquisto di Tzolis

Roma, sospiro di sollievo per Pisilli: il problema al polpaccio non preoccupa

lug 23, 16:10

Sospiro di sollievo in casa Roma, stando alle informazioni del giornalista. Niccolò Pisilli - che comunque sarà assente all'amichevole contro il Trastevere in programma alle 18 - non ha grossi problem...