As Roma, la nuova maglia è già un successo: vendite raddoppiate rispetto a un anno fa

La nuova maglia home della Roma, lanciata ieri, è già un successo clamoroso. A 24 ore dalla presentazione ufficiale i tifosi giallorossi hanno risposto con entusiasmo, facendo registrare un incremento di oltre il 50% delle vendite rispetto allo stesso periodo della passata stagione. Senza dubbio, a far innamorare i tifosi, il ritorno allo storico stemma ASR e l'omaggio alla "Virtus" romana. Il kit Home è disponibile da ieri presso gli AS Roma Store, sullo store ufficiale del club e nei punti vendita Adidas selezionati, oltre che sull'app e sul sito del marchio tedesco.