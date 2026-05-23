Domani alle ore 20:45 ci sarà l'ultimo match stagionale della Roma in casa del Verona. I giallorossi si giocano l'accesso alla prossima Champions League. Serve vincere contro i clivensi per essere certi di tornare nella massima competizione europea per club. Oggi, giornata di vigilia della partita, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza direttamente dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria alle ore 13:30. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.
Trigoria: a breve la conferenza stampa di Gasperini
23/05/2026 alle 13:11.