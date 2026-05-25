La Roma ricorda la vittoria della Conference di quattro anni fa: "Tirana" (FOTO)

Nel giorno in cui si festeggia il ritorno in Champions League a distanza di 7 anni dall'ultima volta, sono anche 4 anni esatti dalla vittoria della Conference League arrivata il 25 maggio 2022. Dalla notte di Tirana sono passati già quattro anni, ma il ricordo del trionfo resta assolutamente indelebile nel cuore dei tifosi romanisti.
Su X la Roma ha ricordato il successo scrivendo "Tirana" con l'emoji della coppa e dell'infinito.
Tirana ?♾️#ASRoma pic.twitter.com/duylFie4ss
— AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2026