Dybala, la moglie Oriana sul futuro: "Paulo farà quello che gli dice il cuore" (VIDEO)

Oriana Sabatini torna a parlare del futuro di Paulo Dybala. La moglie del numero 21 è una star in Argentina ed è solita rilasciare interviste in tv. All'emittente Olga, Oriana si è espressa sul futuro di Dybala, che ha un contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno, e le è stato chiesto se è in programma un imminente ritorno in Argentina insieme a loro figlia Gia nata nella Capitale lo scorso 2 marzo: "Molti me lo chiedono, ma la verità è che non lo so. Finché stiamo insieme, staremo bene. Non ho fretta. So che la carriera di un calciatore è molto breve e capisco che il nostro lavoro sia un po' più flessibile in questo senso. Quindi non voglio mettergli fretta. Alla fine, Paulo farà quello che gli dice il cuore".

"Va a hacer lo que su corazón le diga"



Oriana y la posibilidad de que Dybala juegue en Boca. pic.twitter.com/7CjLGa2csS — OLGA (@olgaenvivo) April 30, 2026



