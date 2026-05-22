Bologna, Italiano: "La qualificazione contro la Roma rimarrà nella storia"

Il cammino europeo della Roma in questa stagione si è interrotto per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale di Europa League. Un obiettivo sicuramente mancato dagli uomini di Gasperini che sono stati eliminati dall'altra italiana presente nella competizione, ovvero il Bologna. Nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match stagionale contro l'Inter, il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano è tornato sulla qualificazione ottenuta contro i giallorossi con il pirotecnico 3-4 maturato allo stadio Olimpico dopo l'1-1 del Dall'Ara: "Battere una squadra come la Roma agli ottavi è stato qualcosa di complicato e quella partita è stata bellissima, rimarrà nella storia".