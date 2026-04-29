Tourneé estiva: spunta l'ipotesi Svizzera

Per la Roma è già tempo di pianificare la prossima stagione e uno dei temi attualmente discussi riguarda certamente quello della tourneé estiva. Gasperini ha urgenza di sapere come e dove potrà iniziare a lavorare con la squadra per preparare la nuova stagione. Il tecnico gradirebbe un ritiro classico in una località di montagna.

Come riferito dal quotidiano, oltre alla possibilità Germania, c'è anche l'ipotesi di un ritiro in Svizzera. Mentre è ancora da discutere una possibile partecipazione a una tourneé in Asia.

(Leggo)