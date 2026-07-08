Rinnovo Pellegrini: previsti nuovi incontri tra l'agente e D'Amico. Offerta della Roma da 2 milioni che può salire a 2,5 con i bonus

Dopo aver già declinato l' offerta del Beşiktaş per dare priorità assoluta alla Roma, Lorenzo Pellegrini attende ora la definizione dell'accordo per il prolungamento del contratto.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri tra l'agente del trequartista, Giampiero Pocetta, e il direttore sportivo Tony D’Amico per trovare la quadra definitiva. La trattativa si inserisce nel nuovo piano di contenimento del monte ingaggi avviato dalla proprietà giallorossa: l'offerta della Roma si attesta intorno ai 2 milioni di euro di base fissa a stagione, con la possibilità di raggiungere quota 2,5 milioni attraverso l'inserimento di bonus legati a presenze e premi individuali. La dirigenza esclude la possibilità di raggiungere i 3 milioni di euro, cifra richiesta in partenza dal centrocampista. Nonostante la distanza sulle cifre, i rapporti tra le parti sono ottimi, forti anche del gradimento espresso da Gian Piero Gasperini, che considera il centrocampista un elemento importante della rosa.