Abbonamenti: al primo giorno già 11mila rinnovi e picco di 3.000 persone in coda

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si cerca, tra le altre cose, anche un vice Malen in casa Roma. E il nome spuntato fuori nel corso degli ultimi giorni è quello di Tresoldi. L'attaccante tedesco di proprietà dl Club Brugge (squadra co...
Si parla ormai da diversi giorni di annuncio ufficiale in arrivo per il rinnovo di Celik. E siamo quasi alle battute finali della situazione. Il turco, così come voluto da Gian Piero Gasperini, rimarr...
Sfumato ormai Greenwood, la Roma deve guardare ad altri obiettivi. Ma se il problema per l'esterno del Marsiglia ad un passo dal Fenerbahce è stato il costo del cartellino, allora sarà complicato rius...
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