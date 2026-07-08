Abbonamenti: al primo giorno già 11mila rinnovi e picco di 3.000 persone in coda

La campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2026/2027 fa registrare subito numeri straordinari.

Nel primo giorno riservato alla fase di rinnovo delle tessere, sono già state registrate 11.000 conferme da parte dei sostenitori giallorossi. L'altissima richiesta ha generato lunghe attese sulle piattaforme digitali dedicate alla vendita, dove si è registrato un picco massimo di 3.000 utenti contemporaneamente in coda virtuale per assicurarsi il proprio posto allo stadio Olimpico.