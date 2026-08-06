News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938 (COMUNICATO & FOTO)

Comunicati As Roma
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 9:12
Away kit
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma ha svelato la nuova maglia Away per la stagione 2026-2027. Il kit è ispirato alla virtù romana della Pietas, è bianca e presenta una fascia giallorossa sul petto, al centro della quale c'è uno stemma societario introdotto nel 1938.
"Adidas e AS Roma svelano oggi il nuovo kit Away per la stagione 2026/2027, che vuole sottolineare lealtà, tradizione e dovere attraverso la virtù romana della Pietas. Questo kit, caratterizzato da un'estetica pulita, racchiude il legame dell'AS Roma con i propri tifosi, le sue tradizioni e la responsabilità di indossare la maglia con orgoglio. Il kit è stato realizzato incarnando la virtù romana della Pietas, che corrisponde ai valori di lealtà, devozione e dovere. Non è solo un capo d'abbigliamento, ma lo spirito che anima la squadra giallorossa in ogni partita, riflettendo la sua connessione ai tifosi, la sua tradizione e il senso di responsabilità di indossare la maglia con orgoglio.
Il design della maglia si distingue per uno sfondo bianco caldo con una fascia giallorossa sul petto. Al centro della fascia, a contrasto, un antico stemma societario introdotto nel 1938 e utilizzato con alcune varianti, esclusivamente su questo design di maglia, fino alla stagione 1946/1947. Tra questo motivo classico e lo scollo si inserisce il trefoil adidas in rosso. Sul retro del collo 'ROMA CHIAMÒ' impreziosisce il design richiamando l'inno di Campo Testaccio, un simbolo tangibile del legame indissolubile tra la squadra, la sua storia e i suoi tifosi.
Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento. La più recente tecnologia CLIMACOOL+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano ilflusso d'aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita.
Il nuovo kit Away 2026/27 dell'AS Roma sarà disponibile dal 6 agosto 2026 presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull'app adidas e su adidas.it"

APPENA ARRIVATO

kumbulla albania 1

Calciomercato Roma: Kumbulla autorizzato a sostenere le visite mediche col Rayo

ago 06, 10:34

La Roma ha autorizzato Kumbulla a sostenere le visite mediche con il Rayo Vallecano. Il difensore albanese, quindi, sarà in Spagna per sottoporsi ai test e poi cambiare nuovamente casacca.  Non è mai...

a Ritiro Roma corsa Soulé

Ritiro Roma: il programma della giornata giallorossa

ago 06, 10:04

Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini. Il programma di oggi prevede un allenamento mattutino alle 10:30 per Dybala e compagni, a seguire il pranzo alle ore 13:00 e poi la sec...

Screenshot 2026-08-01 151259

Con Bah out spunta l'idea Compaore

ago 06, 8:53

La Roma ha messo nel mirino Abdul Alim Compaore del Verona, centrocampista classe 2009 che place anche a Inter e Milan. Tutte le big si sono messe in fila per questo talento. Adesso il rischio di un'a...

dazn logo microfono

Dazn “riunisce” la famiglia, ma le amichevoli estive diventano un caso

ago 06, 8:49

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Cinque piani di abbonamento presentati a metà luglio, non di certo “regalati”, anzi con qualche aumento, e diverse modalità per gestire al meglio i dispositivi. [...] Il broa...

NOTIZIE POPOLARI
nusa

Calciomercato Roma, dopo Molina si accelera sugli esterni: ecco i prossimi obiettivi

ago 05, 19:25
cacciamani

Calciomercato Roma: per Cacciamani la richiesta del Torino è di 15+5 milioni

ago 05, 11:01
nusa 1

Calciomercato Roma: possibile offerta al rialzo per Nusa. Vivi i contatti con il Lione per Fofana

ago 05, 10:43
angelino

Calciomercato Roma, Angelino e Kumbulla salutano: doppia cessione in Spagna

ago 05, 19:54
Read3

Calciomercato Roma: retroscena Read. Il Feyenoord ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro più 4 di bonus

ago 05, 14:18
Molina

Preso anche Molina, una freccia per Gasp. Ora il trequartista

ago 06, 7:15
VAI AL CANALE
Foto
Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938

Away Kit 26/27: ecco la seconda maglia della Roma ispirata alla Pietas. C'è lo stemma del 1938

Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Seduta allenamento 05/08/2026. Ritiro Roma

Loading