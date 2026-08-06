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Ritiro Roma: il programma della giornata giallorossa

Ritiro Roma
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 10:04
a Ritiro Roma corsa Soulé
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Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini. Il programma di oggi prevede un allenamento mattutino alle 10:30 per Dybala e compagni, a seguire il pranzo alle ore 13:00 e poi la seconda seduta di giornata alle 16:00. La cena, invece, è programma alle 20:00 e sarà il momento che chiuderà questo giorno di ritiro dei giallorossi. 

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