Ritiro Roma: il programma della giornata giallorossa

Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini. Il programma di oggi prevede un allenamento mattutino alle 10:30 per Dybala e compagni, a seguire il pranzo alle ore 13:00 e poi la seconda seduta di giornata alle 16:00. La cena, invece, è programma alle 20:00 e sarà il momento che chiuderà questo giorno di ritiro dei giallorossi.