Ritiro estivo, si parte lunedì a Trigoria: il primo test sarà contro la Sorianese

La nuova stagione della Roma è pronta a prendere il via. Lunedì prossimo la squadra si radunerà al centro sportivo di Trigoria per iniziare i test atletici e dare il fischio d'inizio alla preparazione estiva. Il primo gruppo di lavoro a disposizione di Gian Piero Gasperini sarà privo dei numerosi nazionali impegnati nella Coppa del Mondo e, in assenza di rapide evoluzioni nelle trattative, non presenterà nuovi volti sul terreno di gioco.

Il programma delle prime due settimane prevede tre collaudi amichevoli. Il debutto stagionale avverrà il 16 luglio contro la Sorianese, compagine laziale di Eccellenza che sostituisce l'inizialmente previsto test contro il Roma City. Successivamente, tra il 19 e il 24 luglio, i giallorossi sosterranno due allenamenti congiunti contro la Roma Primavera e il Trastevere, prima di trasferirsi in Francia il 26 luglio per sfidare il Cannes.

La seconda fase del ritiro estivo si sposterà invece in Galles. Oltremanica la Roma disputerà altre tre amichevoli internazionali contro Cardiff, Newport e Brighton. La chiusura del programma estivo è infine affidata al prestigioso test del 15 agosto contro il Borussia Dortmund.