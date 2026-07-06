Calciomercato Roma: Pellegrini ha respinto per due volte il Besiktas. I turchi hanno offerto 3,5 milioni di euro a stagione

#Pellegrini ha respinto due volte l’offerta del #Besiktas. I turchi hanno offerto un contratto da oltre 3,5 milioni di euro a stagione. Proseguono, quindi, i colloqui per il rinnovo con la #Roma https://t.co/2UaCPWnFAg— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 6, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Uno dei nomi in uscita dalla Roma è sicuramente Artem Dovbyk. Il club giallorosso sta cercando una sistemazione per l'ucraino e avrebbe aperto anche al prestito. Si è parlato del Betis ma, negli ulti...
Il caso Balogun - la squalifica tolta al giocatore degli Stati Uniti che sarà a disposizione di Pochettino contro il Belgio - ha scatenato un caso internazionale. Non solo è arrivato il comunicato del...
Nella serata di ieri è arrivata la clamorosa decisione della Fifa riguardante la revoca della squalifica al calciatore statunitense Folarin Balogun in vista della sfida contro il Belgio valida per gli...
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