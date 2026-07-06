Calciomercato Roma: Pellegrini ha respinto per due volte il Besiktas. I turchi hanno offerto 3,5 milioni di euro a stagione

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora da definire. In questi giorni il calciatore insieme al suo entourage e la dirigenza giallorossa stanno cercando di definire l'accordo per il nuovo contratto. La volontà è quella di proseguire insieme e come riportato da Eleonora Trotta su X, il classe 1996 ha rifiutato per due volte l'offerta del Besiktas.

Il club turco, guidato da Vincenzo Italiano, nelle ultime settimane ha provato a sondare la disponibilità di Pellegrini offrendo un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Il calciatore ha rifiutato l'offerta. Vuole la Roma.