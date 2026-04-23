Roma, rebus tournée: Australia esclusa. Contatti per un test in Germania

Il tema della programmazione in casa Roma è più attuale che mai. Con la questione Ranieri-Gasperini aperta e non risolta, e che potrebbe portare all'addio di uno dei due o entrambi, e un piazzamento in campionato tutto da decidere, la Roma sembra già essere in ritardo in vista della prossima stagione. Aperta anche la questione riguardante il ritiro estivo, che ad oggi non si sa dove verrà svolto.

Come scritto dal quotidiano il club aveva pensato a una mini-tournée in Australia, ma questa possibilità è stata successivamente esclusa. Gli unici contatti concreti che sono stati avviati riguardano un possibile test estivo da disputare in Germania e nient'altro.

(Il Messaggero)