Calciomercato Roma, per Ndoye zero margini. La verità su Pepe, Antony e Leweling

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dybala e la Roma sono sempre più vicini alla firma. Secondo le informazioni riportate dal giornalista sono in arrivo i documenti per la revisione e gli ultimi controlli, poi sarà il momento della firm...
Ci sono stati dei timidi sondaggi del Sunderland per Soulé. Ma niente che per il momento possa far pensare ad una trattativa. Come sappiamo, almeno nel mese di giugno, la Roma ha cercato degli estimat...
Sfumato Greenwood, o quasi, la Roma è alla ricerca ancora di un esterno. Secondo le informazioni che sono state riportate qualche minuto fa da Gianluca Di Marzio, i giallorossi potrebbero essere anche...
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