Calciomercato Roma, per Ndoye zero margini. La verità su Pepe, Antony e Leweling

Adesso la Roma si dovrà tuffare alla ricerca dell'esterno offensivo che serve a Gasperini. E uno dei nomi uscito è quello di Ndoye, ex Bologna, adesso al Nottingham Forest.

Ma secondo le informazioni del giornalista al momento ci sono zero margini di manovra per lo svizzero adesso impegnato al Mondiale. Pepe del Porto era stato proposto qualche settimana fa, ma è una pista fredda. Scarsi margini, inoltre, ci sono anche per Antony del Betis e Leweling dello Stoccarda.

(Alfredo Pedullà)