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Calciomercato Roma, tutto fatto per il rinnovo di Dybala: adesso la firma

Mercato
di G.M.
giovedì, 09 luglio 2026 alle 00:02
dybala
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Dybala e la Roma sono sempre più vicini alla firma. Secondo le informazioni riportate dal giornalista sono in arrivo i documenti per la revisione e gli ultimi controlli, poi sarà il momento della firma sul contratto.
(Di Marzio)
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