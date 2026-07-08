Calciomercato Roma, tutto fatto per il rinnovo di Dybala: adesso la firma

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Ci sono stati dei timidi sondaggi del Sunderland per Soulé. Ma niente che per il momento possa far pensare ad una trattativa. Come sappiamo, almeno nel mese di giugno, la Roma ha cercato degli estimat...
Adesso la Roma si dovrà tuffare alla ricerca dell'esterno offensivo che serve a Gasperini. E uno dei nomi uscito è quello di Ndoye, ex Bologna, adesso al Nottingham Forest. Ma secondo le informazioni...
Sfumato Greenwood, o quasi, la Roma è alla ricerca ancora di un esterno. Secondo le informazioni che sono state riportate qualche minuto fa da Gianluca Di Marzio, i giallorossi potrebbero essere anche...
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