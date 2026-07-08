Calciomercato Roma, possibile interesse per Lang

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dybala e la Roma sono sempre più vicini alla firma. Secondo le informazioni riportate dal giornalista sono in arrivo i documenti per la revisione e gli ultimi controlli, poi sarà il momento della firm...
Ci sono stati dei timidi sondaggi del Sunderland per Soulé. Ma niente che per il momento possa far pensare ad una trattativa. Come sappiamo, almeno nel mese di giugno, la Roma ha cercato degli estimat...
Adesso la Roma si dovrà tuffare alla ricerca dell'esterno offensivo che serve a Gasperini. E uno dei nomi uscito è quello di Ndoye, ex Bologna, adesso al Nottingham Forest. Ma secondo le informazioni...
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