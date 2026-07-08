Calciomercato Roma, per Soulé timido interesse del Sunderland

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dybala e la Roma sono sempre più vicini alla firma. Secondo le informazioni riportate dal giornalista sono in arrivo i documenti per la revisione e gli ultimi controlli, poi sarà il momento della firm...
Adesso la Roma si dovrà tuffare alla ricerca dell'esterno offensivo che serve a Gasperini. E uno dei nomi uscito è quello di Ndoye, ex Bologna, adesso al Nottingham Forest. Ma secondo le informazioni...
Sfumato Greenwood, o quasi, la Roma è alla ricerca ancora di un esterno. Secondo le informazioni che sono state riportate qualche minuto fa da Gianluca Di Marzio, i giallorossi potrebbero essere anche...
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