Portogallo, Jesus: "Mora alla Roma è stato molto partecipe in fase offensiva"

Rodrigo Mora è stato convocato dalla nazionale maggiore portoghese per gli impegni di Nations League contro Danimarca e Galles. Il classe 2007 della Roma, quindi, cercherà in queste due partite l'esordio assoluto con la nazionale portoghese. Il classe 2007 della Roma, quindi, cercherà in queste due partite l'esordio assoluto con la nazionale portoghese.

Il ct del Portogallo, Jorge Jesus, in conferenza stampa ha parlato anche del talento giallorosso: "Alla Roma, Rodrigo è stato molto partecipe in fase offensiva, segnando gol e fornendo assist. Rientra in quello che ho in mente per queste due partite". Inoltre, al tecnico, è stato chiesto se Mora possa giocare dietro l'unica punta, ruolo in cui c'è la concorrenza di Joao Felix: "Hanno le caratteristiche per interpretare molto bene quella posizione" ha affermato Jesus.

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