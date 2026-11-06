Serie A, Venezia 2-1 Udinese: la squadra di Nicola si aggiudica il derby del Triveneto. Friulani ultimi in classifica

Serie A, Venezia 2-1 Udinese: la squadra di Nicola si aggiudica il derby del Triveneto. Friulani ultimi in classificaCampionato
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Colombia, Vásquez convocato per le due sfide contro il Cile: il portiere torna in nazionale dopo tre anni
Giorni decisamente intensi per Devis Vasquez. Il portiere nel match contro il Manchester United ha fatto il suo esordio in Champions League e ha trovato anche la prima presenza in assoluto con la magl...
Portogallo, Jesus: "Mora alla Roma è stato molto partecipe in fase offensiva"
Rodrigo Mora è stato convocato dalla nazionale maggiore portoghese per gli impegni di Nations League contro Danimarca e Galles. Il classe 2007 della Roma, quindi, cercherà in queste due partite l'esor...
Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muro
La Roma guarda necessariamente al mercato invernale per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini nuovi elementi da inserire all'interno della rosa. Il focus di Tony D'Amico è sull'attacco, speci...