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Serie A, Venezia 2-1 Udinese: la squadra di Nicola si aggiudica il derby del Triveneto. Friulani ultimi in classifica

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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Nonostante il cambio in panchina, con l'arrivo di Paolo Zanetti al posto di Kosta Runjaić, l'Udinese non riesce ad invertire il trend e perde ancora nel derby del Triveneto contro il Venezia. La squadra di Nicola si è portata in vantaggio al 53' con la rete di Basic, solo quattro minuti è arrivato l'1-1 a causa dell'autogol di Moreno. Il gol vittoria dell'anticipo dell'undicesima giornata lo ha siglato Perez.
Il Venezia trova il secondo successo del suo campionato, dopo quello interno contro il Napoli e si porta a quota 6 punti scavalcando proprio l'Udinese. I bianconeri, fermi a 5, scendono all'ultimo posto in classifica.
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